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Рыбин: Бобровский — зверь, он просто тигр, который играет в воротах

Рыбин: Бобровский — зверь, он просто тигр, который играет в воротах
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Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин оценил игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в нынешнем сезоне НХЛ. Сегодня «Пантерз» во второй сезон подряд вышли в финал Кубка Стэнли. «Пантеры» в шести матчах в серии финала Восточной конференции НХЛ обыграли «Рейнджерс».

«Может, грубо прозвучит, но Бобровский просто зверь. Он просто тигр, который играет в воротах. Я его знаю ещё мальчишкой, когда совсем маленький был, много лет назад познакомились. Этот парень просто профессионал своего дела», – цитирует Рыбина «Советский спорт».

Рыбин и Бобровский выступали за новокузнецкий «Металлург» в сезоне-2006/2007. Победа в шестом матче серии с «Рейнджерс» стала для Бобровского 41-й в карьере в рамках матчей Кубка Стэнли, 30 из которых россиянин одержал в составе «пантер». Сергей стал первым голкипером в истории «Флориды» с 30 победами в матчах плей-офф.

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