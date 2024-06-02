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Беннет: в прошлом году мы были рады финалу, в этом сезоне нас устроит только Кубок Стэнли

Беннет: в прошлом году мы были рады финалу, в этом сезоне нас устроит только Кубок Стэнли
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Нападающий «Флориды» Сэм Беннет заявил, что в этом сезоне команда нацелена на завоевание Кубка Стэнли и уже не будет удовлетворена выходом в финал. «Пантерз» во второй год подряд сыграют в решающей серии сезона. В прошлом сезоне «Флорида» в финале Кубка Стэнли уступила «Вегасу» в пяти матчах.

«Думаю, в прошлом году мы верили в свою победу, но также были счастливы дойти до финала. В этом году всё иначе, у нас есть только одна цель — и всё. Мы не будем удовлетворены, пока не выиграем Кубок Стэнли.

Я думаю, что успех зависит только от нашего сердца и нашей воли. Мы хотим этого очень сильно, и одно дело сказать, что вы этого хотите, и на самом деле выйти и доказать, что каждый день усердно работаете, — это совсем другая история. Мы хотим этого очень сильно», — цитирует Беннета пресс-служба клуба.

Соперник «Флориды» по финалу определится в паре «Эдмонтон» — «Даллас». Первый матч финальной серии пройдёт в ночь на 9 июня.

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