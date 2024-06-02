Артемий Панарин прокомментировал вылет «Рейнджерс» из Кубка Стэнли

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о вылете своей команды из нынешнего плей-офф НХЛ после сегодняшнего поражения в шестом матче серии от «Флориды Пантерз» (1:2).

«Я скажу, что мы хорошая команда, которая всё оставила на льду. Эти игры были настолько равными», — приводит слова Панарина New York Post.

Напомним, в шестой игре с «пантерами» 32-летний Панарин стал автором единственной заброшенной шайбы в составе своей команды. «Копы» проиграли серию со счётом 2-4.

Всего в нынешнем плей-офф россиянин сыграл 16 матчей, в которых набрал 15 (5+10) очков.

Отметим, что это уже 11-й раз подряд, когда чемпион регулярки НХЛ не выиграл Кубок Стэнли и даже не вышел в финал розыгрыша.

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