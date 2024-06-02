Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин прокомментировал вылет «Рейнджерс» из Кубка Стэнли

Артемий Панарин прокомментировал вылет «Рейнджерс» из Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о вылете своей команды из нынешнего плей-офф НХЛ после сегодняшнего поражения в шестом матче серии от «Флориды Пантерз» (1:2).

«Я скажу, что мы хорошая команда, которая всё оставила на льду. Эти игры были настолько равными», — приводит слова Панарина New York Post.

Напомним, в шестой игре с «пантерами» 32-летний Панарин стал автором единственной заброшенной шайбы в составе своей команды. «Копы» проиграли серию со счётом 2-4.

Всего в нынешнем плей-офф россиянин сыграл 16 матчей, в которых набрал 15 (5+10) очков.

Отметим, что это уже 11-й раз подряд, когда чемпион регулярки НХЛ не выиграл Кубок Стэнли и даже не вышел в финал розыгрыша.

Материалы по теме
Защитник «Рейнджерс»: с Шестёркиным у нас всегда есть шанс на Кубок Стэнли

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android