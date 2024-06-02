«Душевный инвалид». Пелагея рассказала, что Телегин заблокировал выезд дочери из России

Известная певица Пелагея, бывшая жена экс-форварда «Авангарда» Ивана Телегина, рассказала о том, что их совместная семилетняя дочь Таисия не смогла отправиться на отдых в Турцию из-за того, что отец заблокировал для неё выезд из России.

«И папа Ваня вспомнил!

И дочка Тася ровно через день после окончания школы получила от него поздравление!

26 мая, прямо в аэропорту Шереметьево, ей это поздравление прочитал офицер таможенной службы.

Это был ЗАПРЕТ на выезд Таси. Куда? На отдых, конечно. Куда ещё она собиралась, а об этом догадывался папа?

В честь первых в её жизни каникул бабуля подарила Тасе путёвку в Турцию.

Тася ждала поездки, считала дни, собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан… ведь уже куплены билеты на самолёт, выбран и оплачен отель, где её ждали весёлые мероприятия с аниматорами и, конечно, встречи с новыми друзьями. Отдых с бабулей на море… солнце и счастье. Беззаботное счастье детства…

А в это время папа Ваня придумывал, как сделать СВОЁ поздравление эффектнее.

И у него получилось — поставив запрет на вывоз ребёнка, он специально никому не сообщил об этом.

Тася спрашивает: ЗАЧЕМ? Зачем он это сделал?

Ну как же — чтобы Тася, пройдя все досмотры, сдав багаж, за полчаса до вылета самолета, в 7 утра, была снята с рейса.

Эффектно? Ещё как – см. видео.

А ещё — педагогично. Вот так, окончив свой Первый класс, Тася столкнулась с жестокой действительностью, с беззубой жестокостью «папочки».

1 июня – День ЗАЩИТЫ детей.

Дорогие наши детки. Наше лучшее, что было и будет с нами. Наши надежды, наша Любовь.

Верьте, мир состоит из добрых и любящих вас людей.

Бывает, конечно, исключение…

Душевные инвалиды. Которые когда проигрывают суды (очередной четвёртый суд опять проигран Иваном Телегиным), то бесятся от бессильной злобы, наказывая за это собственных маленьких дочек.

Но мы верим, что таких мало. Практически нет.

И мы, нормальные люди, в обиду вас не дадим.

С Днём ЗАЩИТЫ детей!» — написала Пелагея в своём телеграм-канале.

Также в предыдущем посте певица опубликовала видео расстроенного ребёнка в аэропорту.

Напомним, в сезоне-2018/2019 в составе ЦСКА Телегин стал обладателем Кубка Гагарина. Также вместе со сборной России в 2018 году форвард выиграл золотые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Иван Телегин покинул «Авангард» 1 мая после трёх сезонов в составе «ястребов».

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