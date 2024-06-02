Гераськин рассказал, спал ли с Кубком Гагарина, как Овечкин в 2018 году с Кубком Стэнли

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Игорь Гераськин рассказал о том, как съездил с Кубком Гагарина в родной Клин, а также ответил на вопрос, не ложился ли спать с трофеем, как это делал в 2018 году Александр Овечкин с Кубком Стэнли.

«Ой, честно, я поначалу вообще не знал, что с ним делать. Я приехал домой чуть раньше, чем ожидал. Очень приятно было. Родители до сих пор не верят, что он был у нас дома. Самое главное, что мне удалось показать его в родном городе всем желающим. Для такого небольшого города, как Клин, это серьёзное событие. Надеюсь, что все желающие смогли сфотографироваться с кубком.

Не было ли желания, как у Александра Овечкина в 2018-м, поспать с кубком? Я полежал с ним чуть-чуть, но не спал», — сказал Гераськин в интервью AllHockey.Ru.

Напомним, в финальной серии завершившегося сезона «Металлург» всухую обыграл ярославский «Локомотив» (4-0).

Всего в минувшем плей-офф 25-летний Гераськин сыграл 23 матча, в которых набрал 10 (4+6) очков.

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