«Невероятное достижение». «Лада» поздравила ФК «Акрон» с выходом в РПЛ

Пресс-служба тольяттинской «Лады» в официальном телеграм-канале клуба опубликовала пост, в котором поздравила земляков из футбольного клуба «Акрон» с выходом в элиту российского футбола.

«Поздравляем ФК «Акрон» с выходом в РПЛ!

Всего за шесть лет с момента создания клуба наши земляки пробились в элиту отечественного футбола! От всей души поздравляем команду Заура Тедеева с этим невероятным достижением и желаем спортивных успехов в следующем, историческом, сезоне!

К слову, теперь Тольятти будет единственным необластным городом России, у которого есть клубы КХЛ и РПЛ!» — сказано в поздравлении.

Напомним, «Акрон» пробился в РПЛ после того, как стал победителем стыковых матчей за право выступать в Премьер-Лиге, обыграв по сумме двух встреч «Урал» (2:0 и 1:2).

В завершившемся сезоне КХЛ «Лада» не смогла преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина, уступив в серии «Авангарду» (1-4).

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