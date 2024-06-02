Панарин сравнялся с Радуловым по голам в плей-офф НХЛ

Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1), а вместе с этим выиграла серию и вышла в финал розыгрыша.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором единственной шайбы своей команды в этой встрече.

Таким образом, этот гол стал 21-м в карьере 32-летнего россиянина в матчах Кубка Стэнли. По этому показателю он вышел на 17-е место в истории среди российских игроков, сравнявшись с Александром Радуловым. Ближайшей целью Панарина является Сергей Гончар (22). Рекорд принадлежит Александру Овечкину (72).

Всего в нынешнем плей-офф Панарин сыграл 16 матчей, в которых набрал 15 (5+10) очков.

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