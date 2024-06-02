Защитник Райан Спроул покинул «Куньлунь» после пяти сезонов в клубе

Пресс-служба «Куньлунь Ред Старз», в официальном телеграм-канале клуба объявила о том, что защитник Райан Спроул покинул команду после пяти сезонов в стане «драконов».

Сообщается, что контракт хоккеиста с китайским клубом истёк, а новый стороны приняли решение не заключать.

31-летний Спроул стал игроком «Куньлуня» по ходу сезона-2019/2020. На его счету 236 матчей за клуб, в которых он набрал 83 (24+59) очка. Райан стал шестым в истории клуба по количеству проведённых матчей и вторым среди защитников.

В завершившемся сезоне китайский коллектив занял девятое место в таблице Западной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.

Напомним, 1 мая китайский клуб возглавил известный российский тренер Михаил Кравец.

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