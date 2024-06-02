«Было круто». Иван Дроздов попрощался с болельщиками «Салавата Юлаева»

Нападающий Иван Дроздов, обменянный сегодня из «Салавата Юлаева» в ЦСКА, опубликовал пост в социальных сетях, в котором попрощался с уфимскими болельщиками.

«Уфа, спасибо за эти 2 года, было круто. До встречи на льду», — написал 24-летний хоккеист, добавив эмодзи в виде огня и зелёного сердца.

Напомним, взамен от армейцев уфимский клуб получил денежную компенсацию и трёх молодых игроков — нападающего Максима Великова (2005 г. р.) и защитников Алексея Родионова (2006 г. р.) и Максима Агафонова (2007 г. р.).

В завершившемся сезоне Дроздов провёл за «Салават Юлаев» 65 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 48 очков — забросил 24 шайбы и отдал 24 результативные передачи. В плей-офф на счету нападающего шесть матчей и восемь набранных очков — четыре заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: