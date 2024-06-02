Фетисов — о матчах «России 25» параллельно с финалом КГ: может, тогда запустить её в КХЛ?

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов усомнился в целесообразности идеи провести матчи национальной команды «Россия 25» в мае следующего года, параллельно с финалом Кубка Гагарина — 2025.

«Я вообще не вижу смысла в этих играх. Мы говорим про аншлаги на аренах или смысл в таких матчах? Может, тогда запустить сборную в розыгрыш КХЛ, пускай на нее ходят.

Мы выросли на сборной, понимали, что был смысл в системе, которая заставляла нас понимать, что Олимпиада, чемпионат мира должны быть инструментом вовлечения детей в хоккейную жизнь. Но формат U25 вызывает вопросы. Почему такой формат, почему не U23, U27, не просто национальная команда? В своё время были две сборные — олимпийская и национальная — с календарями. Если это не вредит календарю, определяющему главного победителя нашей страны — обладателя Кубка Гагарина, то почему нет», — сказал Фетисов в интервью ТАСС.

Напомним, ранее идею о проведении матчей «России 25» в мае 2025 года озвучили в Федерации хоккея России (ФХР).

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: