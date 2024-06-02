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«Мы смогли повлиять на развитие хоккея в Китае». Спроул тепло попрощался с «Куньлунем»

«Мы смогли повлиять на развитие хоккея в Китае». Спроул тепло попрощался с «Куньлунем»
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Защитник Райан Спроул, покинувший сегодня «Куньлунь Ред Стар» после пяти сезонов в клубе, тепло попрощался с «драконами».

«Не могу выразить словами, насколько я благодарен за время в «Куньлунь Ред Стар». Это были пять незабываемых лет, в течение которых я встретил множество друзей на всю жизнь. Воспоминания о команде останутся со мной навсегда. За время, пока я играл в «Куньлуне», я создал семью, но ведь и партнёры по команде стали моей семьёй!

Мне предоставилась возможность посетить места, о которых я мог только мечтать. Я принял участие в Олимпийских играх — о таком я не мог и мечтать! Мне так повезло получить эту возможность, и я верю, что мы смогли повлиять на развитие хоккея в Китае. Это то, чем костяк нашей команды может гордиться.

Я благодарю болельщиков, партнёров по команде, тренеров и персонал за то, что эти 5 лет стали столь запоминающимися для меня. А также за всё то, что было сделано ради меня и моей семьи.

Я всегда буду признателен за время, проведённое в «Куньлунь Ред Стар». Я желаю команде удачи в новом сезоне!» — приводит слова 31-летнего Спроула пресс-служба «Куньлуня».

Спроул стал игроком «драконов» по ходу сезона-2019/2020. На его счету 236 матчей за клуб, в которых он набрал 83 (24+59) очка. Райан стал шестым в истории клуба по количеству проведённых матчей и вторым среди защитников.

В завершившемся сезоне китайский коллектив занял девятое место в таблице Западной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф.

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