«Отличный парень и фантастический хоккеист». Драйзайтль — о Ньюджент-Хопкинсе

Немецкий нападающий и один из лидеров «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о своём одноклубнике Райане Ньюджент-Хопкинсе, оформившем дубль в пятом матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:1).

«У него было так много трудных лет здесь и так много разочарований. Вы никогда не услышите, чтобы он жаловался, никогда не услышали, чтобы он хотел уйти. Он просто отличный парень и фантастический хоккеист», — приводит слова Драйзайтля The Hockey News.

Напомним, 31-летний Ньюджент-Хопкинс провёл в «Эдмонтоне» всю свою карьеру в НХЛ. В нынешнем сезоне канадец сыграл 97 матчей суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 87 (24+63) очка.

На данный момент «Эдмонтон» лидирует в серии с «Далласом» (3-2) и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: