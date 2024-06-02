Тарасенко вышел на пятое место по победным голам в Кубке Стэнли среди российских игроков

Этой ночью в Санрайзе (США) прошёл шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1), а вместе с этим выиграла серию и вышла в финал розыгрыша. Российский нападающий «пантер» Владимир Тарасенко стал автором победной шайбы своей команды в этой встрече.

Таким образом, этот победный гол стал восьмым в карьере 32-летнего россиянина в матчах Кубка Стэнли. По этому показателю он вышел на пятое место в истории НХЛ среди российских игроков, сравнявшись с Никитой Кучеровым. Четвёртое место занимает Александр Овечкин (10). Рекорд принадлежит Евгению Малкину (13).

Всего на счету Тарасенко в нынешнем плей-офф 17 матчей и 6 (3+3) очков.

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