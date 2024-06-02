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«В этом что-то есть». Дебур — о мнении, что ключевые матчи легче играть на выезде

«В этом что-то есть». Дебур — о мнении, что ключевые матчи легче играть на выезде
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур в преддверии шестого матча серии полуфинала Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз», в котором его команде необходима только победа, прокомментировал мнение о том, что играть ключевые матчи легче на выезде, чем дома, из-за отсутствия давления трибун.

«Я думаю, в этом определённо что-то есть. И дело не только в этом, есть ещё отвлекающие факторы. Ты играешь в финале конференции, в городе много людей, много друзей и родственников хотят получить билеты, ты дёргаешься в самых разных направлениях. На выезде ты находишься в пузыре в отеле, и я думаю, что все эти вещи играют свою роль», — приводит слова Дебура официальный сайт «Далласа».

Напомним, на данный момент «Старз» уступают в серии 2-3. Шестой матч пройдёт в ночь со 2 на 3 июня в Эдмонтоне.

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