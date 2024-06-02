«Ненавижу его». Форвард ЦСКА Абрамов назвал правило, которое убрал бы из КХЛ

Нападающий московского ЦСКА Виталий Абрамов назвал своё самое нелюбимое правило в нынешней КХЛ.

«Ненавижу правило, когда клюшку чуть подбиваешь, она подлетает вверх и тебя удаляют. Вообще ненавижу это правило. Я понимаю, когда ты бьёшь специально, чтобы выбить клюшку, тогда да. Человек просто стоит, у меня несколько удалений таких было. Для меня болезненный вопрос, ты вот чуть-чуть её приподнял, чтобы тебе передача пришла, и вылетает клюшка», — сказал Абрамов в эфире «КХЛ ТВ».

В завершившемся сезоне КХЛ 26-летний Абрамов сыграл в 64 матчах суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 33 (14+19) очка.

Напомним, армейцы завершили сезон-2023/2024, вылетев в первом раунде Кубка Гагарина от «Локомотива» (1-4 в серии).

Материалы по теме Виталий Абрамов высказался об изменениях в ЦСКА

Самый быстрый гол в истории КХЛ: