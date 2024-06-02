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«Победы там, где ПАО «Газпром». Ротенберг поздравил футбольный «Зенит» с «золотым дублем»

«Победы там, где ПАО «Газпром». Ротенберг поздравил футбольный «Зенит» с «золотым дублем»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал пост в своём телеграм-канале, в котором поздравил футбольный «Зенит» с завоеванием Кубка России.

«Золотой требл «Зенита»! И снова после волевой победы!

В этом сезоне сине-бело-голубые показали, что они команда с настоящими бойцовскими качествами, с настоящим чемпионским духом. И в Суперкубке, и чемпионате, и в Кубке России для «Зенита» всё складывалось непросто, но наши земляки боролись, переламывали сложнейшие игры и добивались важнейших побед.

Мы обязательно возьмём на вооружение зенитовский дух победителей и в следующем сезоне будем бороться так же самоотверженно, так же хладнокровно, как и сине-бело-голубые. Таков наш общий путь к победам!
Мы еще раз убедились, что победы там, где ПАО «Газпром»! Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за постоянную помощь и поддержку всего петербургского спорта! Поздравляю с золотым треблом «Зенита» всех футболистов, тренеров, персонал, менеджеров команды, всех петербуржцев, всех болельщиков сине-бело-голубых по всей стране!

«Зенит» — чемпион! И обладатель Кубка России и Суперкубка России!» — написал Ротенберг.

Напомним, «Зенит» стал обладателем Кубка России в пятый раз в своей истории и сделал «золотой дубль» впервые с 2020 года.

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