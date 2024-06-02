Лавиолетт: нашей целью в этом сезоне было избежать того, что мы чувствуем сейчас

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт после поражения своей команды в серии полуфинала Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (2-4) подвёл итоги сезона для «копов».

«Наши парни сражались в этом сезоне, они выкладывались с самого начала. Они боролись, мы дошли до этого раунда.

Мы разочарованы, ведь, когда ты начинаешь что-то подобное, ты делаешь это не ради трёх или пяти побед в плей-офф, ты делаешь это, чтобы пройти весь этот путь до конца. Поэтому, конечно, наступает разочарование.

Что касается целей, которые были у нас в этом сезоне, то они сводились к тому, чтобы избежать того чувства, которое мы ощущаем сейчас. Никто не ожидал, что всё так закончится», — приводит слова Лавиолетта New York Post.

Отметим, что это уже 11-й раз подряд, когда чемпион регулярки НХЛ не выиграл Кубок Стэнли и даже не вышел в финал розыгрыша.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: