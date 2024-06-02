Бобровский лишь один раз пропустил более двух шайб за последние 11 матчей

В ночь с 1 на 2 июня в Санрайзе (США) прошёл шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1), а вместе с этим выиграла серию и вышла в финал розыгрыша.

Ворота «пантер» в этой встрече защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 23 броска по своим воротам.

Таким образом, 35-летний Бобровский лишь раз пропустил более двух голов за последние 11 игр, в которых он выходил в качестве стартового вратаря.

Всего в нынешнем плей-офф на счету россиянина 17 матчей, в которых он отражал 90,8% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,20 и одном шат-ауте.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с победителем противостояния «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз», в которой на данный момент счёт 3-2 в пользу «нефтяников».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: