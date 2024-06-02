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Канарейкин — о выходе «Флориды» в финал КС: Бобровский и Барков заслуживают уважения

Канарейкин — о выходе «Флориды» в финал КС: Бобровский и Барков заслуживают уважения
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал победу «Флориды Пантерз» в полуфинальной серии Кубка Стэнли над «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2) и выход в финал розыгрыша.

«Я скажу, что была надежда в этом году, что «Рейнджерс» выстрелят и будут в финале, а возможно, и выиграет Кубок Стэнли. Отдадим должное «Флориде», мастерству Бобровского, он не первый раз тащит команду. Барков то же самое, наш соотечественник. Эти ребята заслуживают большого уважения», — сказал Канарейкин в интервью Vprognoze.ru.

В нынешнем плей-офф на счету 35-летнего Бобровского 17 матчей, в которых он отражал 90,8% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,20 и одном шат-ауте. Барков провёл такое же количество игр, набрав 17 (6+11) очков.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с победителем противостояния «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз», в котором на данный момент счёт 3-2 в пользу «нефтяников».

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