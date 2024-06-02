Журналист призвал учитывать в потолке зарплат НХЛ клубы, платящие подоходный налог штата

Журналист The Hockey News Дэвид Альтер считает, что клубы НХЛ, базирующиеся в штатах, в которых действует региональная система налогообложения, должны получать послабления в потолке зарплат, правила которого на данный момент одинаковы для всех франшиз.

«С 2016 года только в одном финале Кубка Стэнли не участвовали команды, доходы которых не облагаются подоходным налогом штата/провинции. В том году «Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» и выиграл свой первый Кубок. Но во всех остальных случаях по крайней мере в финале Кубка была команда, которая пользуется этим преимуществом.

Проще говоря, $ 3 млн в Торонто — это не то же самое, что $ 3 млн во Флориде, если сравнить местные налоговые системы.

Очевидно, что команды, располагающиеся в юрисдикции, где не взимается подоходный налог штата, получают материальное преимущество. Это не новость, но по мере увеличения потолка зарплат эти преимущества становятся больше», — написал Альтер в своей статье.

Напомним, в сезоне-2024/2025 потолок зарплат в НХЛ будет увеличен до $ 87,7 млн.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: