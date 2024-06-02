Агент Тарасенко прокомментировал критику в адрес игрока в нынешнем Кубке Стэнли

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев, представляющий интересы российского нападающего «Флориды Пантерз» Владимира Тарасенко, высказался о критике, которая периодически появлялась в адрес его подопечного по ходу нынешнего плей-офф НХЛ.

«Странные претензии людей к игроку, который выполнял очень много черновой работы, очень полезной для команды, в том числе в игре в обороне в своей зоне. Во время плей-офф голы – это как получится и когда получится, а уметь не пропускать в равных составах дорогого стоит. И как раз Владимир Тарасенко — один из самых грамотных людей, которые умеют играть в этом ключе. И, как мы видим, именно его шайба стала победной и вывела команду в финал Кубка Стэнли», – сказал Дементьев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Тарасенко стал автором победной шайбы в сегодняшнем шестом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1), что помогло «пантерам» выйти в финал розыгрыша.

Всего на счету россиянина в нынешнем плей-офф 17 матчей и 6 (3+3) очков.

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