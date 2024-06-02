Морис: мои ожидания, связанные с приходом Тарасенко, были высоки, помню его в «Сент-Луисе»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о российском нападающем своей команды Владимире Тарасенко, ставшем автором победного гола «пантер» в сегодняшнем шестом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1), благодаря чему южане второй год подряд вышли в финал розыгрыша.

«У меня были очень высокие ожидания ожидания, связанные с ним и основанные на моей памяти. Я помню его в «Сент-Луисе», когда они обыграли нас в том году, когда они взяли Кубок, и он был настолько хорош в той серии», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Напомним, 32-летний Тарасенко выиграл свой единственный Кубок Стэнли в составе «Блюз» в 2019 году. В том сезоне Морис возглавлял «Виннипег Джетс».

Всего на счету россиянина в нынешнем плей-офф 17 матчей и 6 (3+3) очков.

Материалы по теме Тарасенко вышел на пятое место по победным голам в Кубке Стэнли среди российских игроков

Лучшие снайперы российского хоккея: