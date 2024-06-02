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«Три главных трофея за один сезон!» СКА поздравил футбольный «Зенит» с треблом

«Три главных трофея за один сезон!» СКА поздравил футбольный «Зенит» с треблом
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Пресс-служба санкт-петербургского СКА в официальном телеграм-канале клуба опубликовала пост, в котором поздравила земляков из футбольного «Зенита» с победой во всех российских турнирах в завершившемся сезоне.

«Браво, «Зенит». Три главных трофея российского футбола – в Петербурге, и это за один сезон! Поздравления чемпионам!» — сказано в сообщении.

Напомним, сегодня в финальном матче Кубка России команда Сергея Семака одержала волевую победу над «Балтикой» (2:1). Помимо этого, в сезоне-2023/2024 «Зенит» выиграл золотые медали чемпионата России и стал обладателем Суперкубка России.

СКА не смог преодолеть второй раунд минувшего Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» (1-4).

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