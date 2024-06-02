Форварду «Торонто» Доми посоветовали сменить агента, если он хочет остаться в «Мэйпл Лифс»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Макс Доми близок к уходу из клуба, сообщает канадское издание Toronto Sun.
По информации источника, камнем преткновения в переговорах по новому контракту являются слишком высокие запросы стороны хоккеиста. Сообщается, что обозреватель Стив Симмонс даже посоветовал 29-летнему форварду сменить агента, если он хочет и дальше носить свитер «кленовых листьев».
Действующий однолетний контракт Доми с клубом на $ 3 млн истекает этим летом.
В нынешнем сезоне НХЛ Доми провёл 87 матчей за «Торонто» суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 51 (10+41) очко.
Напомним, «Мэйпл Лифс» не смогли преодолеть первый раунд Кубка Стэнли — 2024, уступив в серии «Бостон Брюинз» (3-4).
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