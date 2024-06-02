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Павелски сыграет в 33-м матче за карьеру в плей-офф, в котором его команда может вылететь

Павелски сыграет в 33-м матче за карьеру в плей-офф, в котором его команда может вылететь
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В ночь со 2 на 3 июня в Эдмонтоне (Канада) пройдёт шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» сыграют с «Даллас Старз». На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «нефтяников».

Этот матч станет 33-м в плей-офф НХЛ для 39-летнего ветерана «звёзд» Джо Павелски, в котором его команда может вылететь из розыгрыша Кубка Стэнли. Лишь четыре игрока в истории лиги провели больше таких матчей: Рэй Бурк (39), Скотт Стивенс (36), Джо Торнтон и Эл Макиннис (по 34).

В нынешнем плей-офф на счету американца 18 матчей, в которых он набрал 4 (1+3) очка.

За свою многолетнюю карьеру в НХЛ Павелски ни разу не становился обладателем Кубка Стэнли.

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