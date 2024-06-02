Кучеров, Панарин и Пастрняк забили лишь 1 гол на троих «Флориде», когда на льду был Барков

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков стал фигурнатом необычных статистических сводок после выхода его команды в финал Кубка Стэнли — 2024. На пути к финалу «пантеры» выбили из розыгрыша «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Так, безоговорочные лидеры трёх вышеперечисленных команд и звёзды всей лиги Никита Кучеров («Тампа»), Давид Пастрняк («Бостон») и Артемий Панарин («Рейнджерс») смогли забросить в этом плей-офф всего одну шайбу «Флориде» на троих в те моменты, когда на льду был Барков. Её автором стал Пастрняк. Суммарно за соответствующую серию Кучеров провёл на льду одновременно с Барковым 27.21, Пастрняк — 35.37, Панарин — 23.09.

Всего в текущем плей-офф на счету финна 17 (6+11) очков в 17 играх.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с победителем противостояния «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз», в котором на данный момент счёт 3-2 в пользу «нефтяников».

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: