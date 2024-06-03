Алексей Терещенко: «Флорида» заслужила финал и чемпионство

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал победу «Флориды Пантерз» в полуфинальной серии Кубка Стэнли над «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2) и выход в финал розыгрыша.

«Флорида» заслужила финал и чемпионство. Они будут сильнее и «Далласа», и «Эдмонтона». По игре эта команда выглядит очень прилично.

Плюс наши сыграли здорово. Это касается всех россиян, которые участвовали в плей‑офф», — приводит слова Терещенко «Матч ТВ».

В финале Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с победителем противостояния «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз», в котором на данный момент счёт 3-2 в пользу «нефтяников».

Ранее хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев, представляющий интересы российского нападающего «Флориды Пантерз» Владимира Тарасенко, высказался о критике, которая периодически появлялась в адрес его подопечного по ходу нынешнего плей-офф НХЛ.

Материалы по теме Агент Тарасенко прокомментировал критику в адрес игрока в нынешнем Кубке Стэнли

Тарасенко признали лучшим игроком в раздевалке «Флориды»: