Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид повторил редкое достижение Курри, Лемье и Кучерова в плей-офф НХЛ

Макдэвид повторил редкое достижение Курри, Лемье и Кучерова в плей-офф НХЛ
Коннор Макдэвид
Комментарии

В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости закончился второй период, счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 6-й матч
03 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 04:17 (5x4)     2:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:42 (5x4)     2:1 Марчмент (Сегин, Танев) – 49:18 (5x5)    

В составе «нефтяников» 2 (1+1) набранными очками отметился нападающий Коннор Макдэвид. Канадский форвард второй раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в 30+ очков в одном плей-офф. Таким образом, капитан «Ойлерз» повторил редкое достижение Яри Курри, Марио Лемье и Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ.

Чаще отметку в 30+ очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли покоряли только два канадских хоккеиста — Уэйн Гретцки это делал шесть раз, тогда как Марк Мессье трижды.

Материалы по теме
Коннор Макдэвид вышел на седьмое место в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android