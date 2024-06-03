Макдэвид повторил редкое достижение Курри, Лемье и Кучерова в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости закончился второй период, счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.
НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 6-й матч
03 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 04:17 (5x4) 2:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:42 (5x4) 2:1 Марчмент (Сегин, Танев) – 49:18 (5x5)
В составе «нефтяников» 2 (1+1) набранными очками отметился нападающий Коннор Макдэвид. Канадский форвард второй раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в 30+ очков в одном плей-офф. Таким образом, капитан «Ойлерз» повторил редкое достижение Яри Курри, Марио Лемье и Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ.
Чаще отметку в 30+ очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли покоряли только два канадских хоккеиста — Уэйн Гретцки это делал шесть раз, тогда как Марк Мессье трижды.
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