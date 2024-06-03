Макдэвид повторил редкое достижение Курри, Лемье и Кучерова в плей-офф НХЛ

В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости закончился второй период, счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

В составе «нефтяников» 2 (1+1) набранными очками отметился нападающий Коннор Макдэвид. Канадский форвард второй раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в 30+ очков в одном плей-офф. Таким образом, капитан «Ойлерз» повторил редкое достижение Яри Курри, Марио Лемье и Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ.

Чаще отметку в 30+ очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли покоряли только два канадских хоккеиста — Уэйн Гретцки это делал шесть раз, тогда как Марк Мессье трижды.