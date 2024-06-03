Эван Бушар стал шестым защитником в истории НХЛ с 20+ передачами в одном плей-офф

В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости закончился второй период, счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

В составе «нефтяников» ассистентский дубль оформил защитник Эван Бушар. Первая результативная передача в сегодняшнем матче помогла канадцу достичь отметки в 20 ассистов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Эван стал всего шестым защитником в истории НХЛ с 20+ передачами в одном плей-офф.

Рекорд НХЛ по передачам в одном плей-офф среди игроков обороны принадлежит Полу Коффи (25, 1985). Второе место занимает Эл Макиннис (24, 1989), топ-3 замыкает Брайан Литч (23, 1994). Бушар второй передачей в матче сравнялся с Кейлом Макаром (21, 2022) и превзошёл показатель Миро Хейсканена (20, 2020).