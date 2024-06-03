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Эван Бушар стал шестым защитником в истории НХЛ с 20+ передачами в одном плей-офф

Эван Бушар стал шестым защитником в истории НХЛ с 20+ передачами в одном плей-офф
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В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости закончился второй период, счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 6-й матч
03 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 04:17 (5x4)     2:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:42 (5x4)     2:1 Марчмент (Сегин, Танев) – 49:18 (5x5)    

В составе «нефтяников» ассистентский дубль оформил защитник Эван Бушар. Первая результативная передача в сегодняшнем матче помогла канадцу достичь отметки в 20 ассистов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Эван стал всего шестым защитником в истории НХЛ с 20+ передачами в одном плей-офф.

Рекорд НХЛ по передачам в одном плей-офф среди игроков обороны принадлежит Полу Коффи (25, 1985). Второе место занимает Эл Макиннис (24, 1989), топ-3 замыкает Брайан Литч (23, 1994). Бушар второй передачей в матче сравнялся с Кейлом Макаром (21, 2022) и превзошёл показатель Миро Хейсканена (20, 2020).

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