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Коннор Макдэвид повторил достижение Марио Лемье в розыгрышах Кубка Стэнли

Коннор Макдэвид повторил достижение Марио Лемье в розыгрышах Кубка Стэнли
Коннор Макдэвид
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В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости закончился второй период, счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 6-й матч
03 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 04:17 (5x4)     2:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:42 (5x4)     2:1 Марчмент (Сегин, Танев) – 49:18 (5x5)    

В составе «нефтяников» 2 (1+1) набранными очками отметился нападающий Коннор Макдэвид. Канадский форвард шестой раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в 10+ очков, набранных в течение одной серии плей-офф. По этому показателю канадский форвард сравнялся со своим соотечественником Марио Лемье.

Больше подобных серий за всю историю североамериканской лиги провели только Уэйн Гретцки (21), Марк Мессье (8) и Денис Савар (7).

В активе Макдэвида 10 (3+7) очков в 6 матчах в серии с «Далласом», всего же он набрал 31 (5+26) очко в 18 матчах в нынешнем плей-офф.

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