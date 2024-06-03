Коннор Макдэвид повторил достижение Марио Лемье в розыгрышах Кубка Стэнли

В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости закончился второй период, счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

В составе «нефтяников» 2 (1+1) набранными очками отметился нападающий Коннор Макдэвид. Канадский форвард шестой раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в 10+ очков, набранных в течение одной серии плей-офф. По этому показателю канадский форвард сравнялся со своим соотечественником Марио Лемье.

Больше подобных серий за всю историю североамериканской лиги провели только Уэйн Гретцки (21), Марк Мессье (8) и Денис Савар (7).

В активе Макдэвида 10 (3+7) очков в 6 матчах в серии с «Далласом», всего же он набрал 31 (5+26) очко в 18 матчах в нынешнем плей-офф.