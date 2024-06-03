Кори Перри обогнал Уэйна Гретцки и Яромира Ягра по матчам в плей-офф НХЛ

В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости идёт второй период, счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

В этом матче принимает участие нападающий «нефтяников» Кори Перри, который сегодня проводит 209-ю встречу за карьеру в плей-офф НХЛ. Таким образом канадский форвард перемещается на чистое 15-е место в истории североамериканской лиги по проведённым матчам в розыгрышах Кубка Стэнли, превосходя по этому показателю двух легенд мирового хоккея — Уэйна Гретцки и Яромира Ягра (оба сыграли по 208 матчей).

Ближайшей целью для Кори теперь является показатель Рэя Бурка и Кевина Лоу, которые делят 13-ю позицию, сыграв по 214 матчей. Чуть выше располагается Ларри Мёрфи, проведший 215 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли

Рекорд НХЛ по матчам в плей-офф НХЛ принадлежит Крису Челиосу (266), второе место занимает Никлас Лидстрём (263), топ-3 замыкает Марк Мессье (236). В пятёрку лучших также входят Клод Лемье (234) и Скотт Стивенс (233). 39-летний Перри лидирует среди действующих игроков НХЛ по матчам в плей-офф.