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Кори Перри обогнал Уэйна Гретцки и Яромира Ягра по матчам в плей-офф НХЛ

Кори Перри обогнал Уэйна Гретцки и Яромира Ягра по матчам в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости идёт второй период, счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

В этом матче принимает участие нападающий «нефтяников» Кори Перри, который сегодня проводит 209-ю встречу за карьеру в плей-офф НХЛ. Таким образом канадский форвард перемещается на чистое 15-е место в истории североамериканской лиги по проведённым матчам в розыгрышах Кубка Стэнли, превосходя по этому показателю двух легенд мирового хоккея — Уэйна Гретцки и Яромира Ягра (оба сыграли по 208 матчей).

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 6-й матч
03 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 04:17 (5x4)     2:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:42 (5x4)     2:1 Марчмент (Сегин, Танев) – 49:18 (5x5)    

Ближайшей целью для Кори теперь является показатель Рэя Бурка и Кевина Лоу, которые делят 13-ю позицию, сыграв по 214 матчей. Чуть выше располагается Ларри Мёрфи, проведший 215 матчей в розыгрышах Кубка Стэнли

Рекорд НХЛ по матчам в плей-офф НХЛ принадлежит Крису Челиосу (266), второе место занимает Никлас Лидстрём (263), топ-3 замыкает Марк Мессье (236). В пятёрку лучших также входят Клод Лемье (234) и Скотт Стивенс (233). 39-летний Перри лидирует среди действующих игроков НХЛ по матчам в плей-офф.

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