Трое российских игроков примут участие в финале Кубка Стэнли — 2024
Поделиться
В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.
НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 6-й матч
03 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 04:17 (5x4) 2:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:42 (5x4) 2:1 Марчмент (Сегин, Танев) – 49:18 (5x5)
В решающей серии Кубка Стэнли «Эдмонтон» сыграет с «Флоридой Пантерз», которая накануне в финале Восточной конференции нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2).
Таким образом, в предстоящем финале Кубка Стэнли примут участие трое российских игроков, выступающих в составе «Флориды». Это голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко. В составе «нефтяников» россиян нет.
Комментарии
- 3 июня 2024
-
05:48
-
05:41
-
05:40
-
05:37
-
05:07
-
05:00
-
04:55
-
04:51
-
03:40
- 2 июня 2024
-
23:48
-
23:32
-
23:09
-
22:41
-
22:28
-
22:00
-
21:48
-
21:28
-
21:00
-
20:58
-
20:35
-
20:19
-
20:05
-
19:46
-
19:45
-
19:17
-
19:00
-
18:38
-
18:25
-
18:05
-
17:43
-
17:29
-
17:09
-
16:55
-
16:36
-
16:14