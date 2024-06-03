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Трое российских игроков примут участие в финале Кубка Стэнли — 2024

Трое российских игроков примут участие в финале Кубка Стэнли — 2024
Сергей Бобровский
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В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 6-й матч
03 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 04:17 (5x4)     2:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:42 (5x4)     2:1 Марчмент (Сегин, Танев) – 49:18 (5x5)    

В решающей серии Кубка Стэнли «Эдмонтон» сыграет с «Флоридой Пантерз», которая накануне в финале Восточной конференции нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2).

Таким образом, в предстоящем финале Кубка Стэнли примут участие трое российских игроков, выступающих в составе «Флориды». Это голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко. В составе «нефтяников» россиян нет.

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