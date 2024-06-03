Трое российских игроков примут участие в финале Кубка Стэнли — 2024

В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

В решающей серии Кубка Стэнли «Эдмонтон» сыграет с «Флоридой Пантерз», которая накануне в финале Восточной конференции нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2).

Таким образом, в предстоящем финале Кубка Стэнли примут участие трое российских игроков, выступающих в составе «Флориды». Это голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко. В составе «нефтяников» россиян нет.