Два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Даллас» и выйти в финал Кубка Стэнли

В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.
Счёт в самом начале встречи открыл канадский форвард «нефтяников» Коннор Макдэвид, реализовавший большинство. В моменте с голом ему ассистировали Леон Драйзайтль и Эван Бушар. Спустя 10 минут Зак Хайман упрочил лидерство хозяев, забросив вторую шайбу. Ассистентом в данном случае выступили Коннор Макдэвид и всё тот же Эван Бушар.
В середине третьего отрезка форвард гостей Мэйсон Марчмент отквитал одну шайбу, сократив до минимума отставание в счёте, однако забить ещё раз «Даллас» не смог, проиграв встречу и покинув плей-офф.
В финале Кубка Стэнли «Эдмонтон» встретится с «Флоридой Пантерз».
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