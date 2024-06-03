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Два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Даллас» и выйти в финал Кубка Стэнли

Два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Даллас» и выйти в финал Кубка Стэнли
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В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

Счёт в самом начале встречи открыл канадский форвард «нефтяников» Коннор Макдэвид, реализовавший большинство. В моменте с голом ему ассистировали Леон Драйзайтль и Эван Бушар. Спустя 10 минут Зак Хайман упрочил лидерство хозяев, забросив вторую шайбу. Ассистентом в данном случае выступили Коннор Макдэвид и всё тот же Эван Бушар.

В середине третьего отрезка форвард гостей Мэйсон Марчмент отквитал одну шайбу, сократив до минимума отставание в счёте, однако забить ещё раз «Даллас» не смог, проиграв встречу и покинув плей-офф.

В финале Кубка Стэнли «Эдмонтон» встретится с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 6-й матч
03 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 04:17 (5x4)     2:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:42 (5x4)     2:1 Марчмент (Сегин, Танев) – 49:18 (5x5)    
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