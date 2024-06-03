Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в финале Кубка Стэнли-2024

«Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в финале Кубка Стэнли-2024
Комментарии

В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

Соперников «нефтяников» по финальной серии будет «Флорида Пантерз». Вчера пантеры оформили победу в полуфинальной серии с «Рейнджерс». Общий счёт — 4-2. Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3.00 мск.

Напомним, действующим победитем турнира является «Вегас». В финальной серии прошлого сезона клуб оказался сильнее «Флориды».

На данный момент лучшим бомбардиром Кубка Стэнли является Коннор Макдэвид, набравший 31 очко.

Материалы по теме
Большие злые пантеры. Что делает второй подряд финал «Флориды» особенным?
Большие злые пантеры. Что делает второй подряд финал «Флориды» особенным?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android