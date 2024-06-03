«Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в финале Кубка Стэнли-2024

В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

Соперников «нефтяников» по финальной серии будет «Флорида Пантерз». Вчера пантеры оформили победу в полуфинальной серии с «Рейнджерс». Общий счёт — 4-2. Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3.00 мск.

Напомним, действующим победитем турнира является «Вегас». В финальной серии прошлого сезона клуб оказался сильнее «Флориды».

На данный момент лучшим бомбардиром Кубка Стэнли является Коннор Макдэвид, набравший 31 очко.