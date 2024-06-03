«Эдмонтон» второй раз в XXI веке и впервые за 18 лет пробился в финал Кубка Стэнли

В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

Канадская команда пробилась в решающую серию плей-офф второй раз в XXI веке и впервые за 18 лет. Последний раз «Ойлерз» принимали участие в решающей серии плей-офф в 2006 году. Тогда судьбу титула решил седьмой матч, в котором победу одержала «Каролина Харрикейнз». С тех пор «Эдмонтон» так далеко в плей-офф больше не заходил.

Вообще же «Ойлерз» являются пятикратными обладателями Кубка Стэнли. Канадский клуб становился чемпионом НХЛ в 1984, 1985, 1987, 1988 и 1990 годах.