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«Эдмонтон» второй раз в XXI веке и впервые за 18 лет пробился в финал Кубка Стэнли

«Эдмонтон» второй раз в XXI веке и впервые за 18 лет пробился в финал Кубка Стэнли
Коннор Макдэвид
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В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 6-й матч
03 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 04:17 (5x4)     2:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:42 (5x4)     2:1 Марчмент (Сегин, Танев) – 49:18 (5x5)    

Канадская команда пробилась в решающую серию плей-офф второй раз в XXI веке и впервые за 18 лет. Последний раз «Ойлерз» принимали участие в решающей серии плей-офф в 2006 году. Тогда судьбу титула решил седьмой матч, в котором победу одержала «Каролина Харрикейнз». С тех пор «Эдмонтон» так далеко в плей-офф больше не заходил.

Вообще же «Ойлерз» являются пятикратными обладателями Кубка Стэнли. Канадский клуб становился чемпионом НХЛ в 1984, 1985, 1987, 1988 и 1990 годах.

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