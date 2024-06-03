Расписание финала Кубка Стэнли — 2024

В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли, где сыграют с «Флоридой Пантерз».

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с расписанием финальных матчей.

1-й матч. «Флорида» — «Эдмонтон» — 9 июня. Начало — в 3.00 мск

2-й матч. «Флорида» — «Эдмонтон» — 11 июня. Начало — в 3.00 мск

3-й матч. «Эдмонтон» — «Флорида» — 14 июня. Начало — в 3.00 мск

4-й матч. «Эдмонтон» — «Флорида» — 16 июня. Начало — в 3.00 мск

5-й матч. «Флорида» — «Эдмонтон» — 19 июня. Начало — в 3.00 мск

6-й матч. «Эдмонтон» — «Флорида» — 22 июня. Начало — в 3.00 мск

7-й матч. «Флорида» — «Эдмонтон» — 25 июня. Начало — в 3.00 мск.