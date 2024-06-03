Зак Хайман стал первым игроком «Эдмонтона» за 18 лет с 14 голами в одном плей-офф НХЛ

В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

Автором победной шайбы стал нападающий «Ойлерз» Зак Хайман, реализовавший большинство на 16-й минуте матча. Для Зака этот гол стал 14-м в нынешнем плей-офф, благодаря чему он установил новое клубное достижение по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли среди действующих игроков команды. Хайман превзошёл показатели Эвандера Кейна (13, 2022) и Леона Драйзайтля (13, 2023).

Помимо этого, 31-летний форвард стал первым игроком «Эдмонтона» за 18 лет с 14 голами в одном плей-офф НХЛ. Последним хоккеистом «нефтяников» с 14 голами в одном розыгрыше Кубка Стэнли был Фернандо Писани, отличившийся столько раз в 2006 году.