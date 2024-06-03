В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

«Даллас» второй сезон подряд потерпел поражение в финале Западной конференции НХЛ. В прошлом году техасцы на той же стадии турнира проиграли «Вегас Голден Найтс» (2-4), который впоследствии стал чемпионом НХЛ, в решающей серии обыграв «Флориду Пантерз».

Свой единственный Кубок Стэнли американский клуб выиграл в 1999 году. После этого «звёзды» ещё дважды доходили до финала (2000, 2020), но там неизменно терпели поражение.