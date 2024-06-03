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«Даллас» второй сезон подряд потерпел поражение в финале Западной конференции НХЛ

«Даллас» второй сезон подряд потерпел поражение в финале Западной конференции НХЛ
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В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 6-й матч
03 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 04:17 (5x4)     2:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:42 (5x4)     2:1 Марчмент (Сегин, Танев) – 49:18 (5x5)    

«Даллас» второй сезон подряд потерпел поражение в финале Западной конференции НХЛ. В прошлом году техасцы на той же стадии турнира проиграли «Вегас Голден Найтс» (2-4), который впоследствии стал чемпионом НХЛ, в решающей серии обыграв «Флориду Пантерз».

Свой единственный Кубок Стэнли американский клуб выиграл в 1999 году. После этого «звёзды» ещё дважды доходили до финала (2000, 2020), но там неизменно терпели поражение.

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