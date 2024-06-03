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Коннор Макдэвид вышел на шестое место в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф

Коннор Макдэвид вышел на шестое место в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф
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В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 6-й матч
03 июня 2024, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 04:17 (5x4)     2:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:42 (5x4)     2:1 Марчмент (Сегин, Танев) – 49:18 (5x5)    

В составе победителей результативной передачей отметился канадский нападающий Коннор Макдэвид. Капитан «нефтяников» достиг отметки в 26 ассистов в нынешнем плей-офф и вышел на шестое место в истории НХЛ по передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Коннор превзошёл показатели Пола Коффи (сезон-1984/1985), Дага Гилмора и Уэйна Гретцки (оба в сезоне-1992/1993) и Леона Драйзайтля (сезон-2021/2022), у которых было по 25 ассистов.

Рекорд НХЛ по передачам в одном плей-офф принадлежит Гретцки (31, 1987/1988). Он же располагается на второй (30, 1984/1985) и третьей (29, 1986/1987) позициях. В топ-5 входят Марио Лемье (28, 1990/1991) и Никита Кучеров (27, 2019/2020).

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