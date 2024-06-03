В случае победы в финале плей-офф Кори Перри может установить необычный рекорд НХЛ

В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

В случае победы в предстоящем финале плей-офф нападающий «нефтяников» Кори Перри может установить новый рекорд НХЛ. 39-летний форвард является обладателем Кубка Стэнли 2007 года, который он выиграл ещё с «Анахайм Дакс». С тех пор прошло 17 лет, что может стать самым большим временным промежутком в истории североамериканской лиги между двумя титулами одного хоккеиста.

На данный момент рекорд в этой номинации принадлежит Крису Челиосу, чьи первые два Кубка Стэнли (1986 и 2002) разделили 16 лет. Второе место занимает Марк Рекки, который ждал своего второго титула на протяжении 15 лет после первой победы (1991 и 2006).