Макдэвид – второй после Гретцки, кому удалось набрать 30+ очков ещё до финала плей-офф

В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

Канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал по ходу матча два очка. Сначала он отличился заброшенной шайбой, после чего выступил в роли ассистента. Таким образом в его активе 31 очко в нынешнем плей-офф НХЛ. Он забросил пять шайб и сделал 26 ассистов. Макдэвид – второй игрок в истории после Уэйна Гретцки, кому удалось набрать 30+ очков ещё до финала плей-офф. Гретцки подобное достижение покорялось четырежды.

Для Макдэвида подобное достижение уже второе. Первый раз канадец сделал это в 2022 году.