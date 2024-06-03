«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли, важный разговор Хабиба и Трампа. Главное к утру
«Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче серии обыграл «Даллас Старз» (2:1) и вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой», Дональд Трамп во время разговора на UFC 302 пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить военные действия в Палестине, Янник Синнер обыграл Корентена Муте в четырёх сетах и вышел в 1/4 «Ролан Гаррос». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Даллас» и выйти в финал Кубка Стэнли.
- Экс-президент США Дональд Трамп дал Хабибу важнейшее политическое обещание в ходе UFC 302.
- Янник Синнер вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос», по ходу матча проигрывая сет и брейк.
- Результаты игрового дня 2 июня на «Ролан Гаррос» среди мужчин.
- Коннор Макдэвид вышел на шестое место в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф.
- «Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в финале Кубка Стэнли — 2024.
- Макдэвид – второй после Гретцки, кому удалось набрать 30+ очков ещё до финала плей-офф.
- Винисиус установил рекорд финалов ЛЧ последних 9 лет и почти повторил достижение Месси.
- В «Фенербахче» объяснили назначение Моуринью на пост главного тренера.
- «Венеция» во главе с Паоло Ваноли вышла в Серию А.
- Трое российских игроков примут участие в финале Кубка Стэнли — 2024.
- Стало известно, где может продолжить карьеру Марко Ройс. Новый клуб договорился о платеже.
Комментарии