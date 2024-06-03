«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли, важный разговор Хабиба и Трампа. Главное к утру

«Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче серии обыграл «Даллас Старз» (2:1) и вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой», Дональд Трамп во время разговора на UFC 302 пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить военные действия в Палестине, Янник Синнер обыграл Корентена Муте в четырёх сетах и вышел в 1/4 «Ролан Гаррос». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».