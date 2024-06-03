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3 июня: главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты «Ролан Гаррос», футбол

«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли, важный разговор Хабиба и Трампа. Главное к утру
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«Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче серии обыграл «Даллас Старз» (2:1) и вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой», Дональд Трамп во время разговора на UFC 302 пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить военные действия в Палестине, Янник Синнер обыграл Корентена Муте в четырёх сетах и вышел в 1/4 «Ролан Гаррос». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Даллас» и выйти в финал Кубка Стэнли.
  2. Экс-президент США Дональд Трамп дал Хабибу важнейшее политическое обещание в ходе UFC 302.
  3. Янник Синнер вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос», по ходу матча проигрывая сет и брейк.
  4. Результаты игрового дня 2 июня на «Ролан Гаррос» среди мужчин.
  5. Коннор Макдэвид вышел на шестое место в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф.
  6. «Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в финале Кубка Стэнли — 2024.
  7. Макдэвид – второй после Гретцки, кому удалось набрать 30+ очков ещё до финала плей-офф.
  8. Винисиус установил рекорд финалов ЛЧ последних 9 лет и почти повторил достижение Месси.
  9. В «Фенербахче» объяснили назначение Моуринью на пост главного тренера.
  10. «Венеция» во главе с Паоло Ваноли вышла в Серию А.
  11. Трое российских игроков примут участие в финале Кубка Стэнли — 2024.
  12. Стало известно, где может продолжить карьеру Марко Ройс. Новый клуб договорился о платеже.
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