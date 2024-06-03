Кори Перри — первый игрок в истории, вышедший в финал Кубка Стэнли с 5 разными командами

Нападающий «Эдмонтона» Кори Перри стал первым игроком в истории НХЛ, вышедшим в финал Кубка Стэнли с пятью разными командами.

39-летний форвард ранее участвовал в финальных сериях плей-офф с «Анахаймом» (2007), «Далласом» (2020), «Монреалем» (2021), «Тампа-Бэй» (2022). Лишь в одном финале 2007 года в составе «Анахайма» Перри смог стать обладателем Кубка Стэнли. В случае победы в предстоящем финале Перри может установить новый рекорд НХЛ, выиграв Кубок Стэнли через 17 лет после первого триумфа.

В «Эдмонтон» Перри перешёл по ходу текущего сезона из «Чикаго». За 38 матчей регулярного чемпионата в составе «Ойлерз» опытнейший нападающий забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач. В 13 матчах текущего плей-офф на счету Перри одна результативная передача.