Финал между «Эдмонтоном» и «Флоридой» стал рекордным по расстоянию между городами

В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

В финальной серии сыграют «Эдмонтон» и «Флорида». Расстояние между Санрайзом и Эдмонтоном 4089 км, что является рекордным в истории НХЛ для участников финала Кубка Стэнли. Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

«Эдмонтон» пробился в решающую серию плей-офф второй раз в XXI веке и впервые за 18 лет. Последний раз «Ойлерз» принимали участие в решающей серии плей-офф в 2006 году с «Каролиной» (3-4).