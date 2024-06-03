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Финал между «Эдмонтоном» и «Флоридой» стал рекордным по расстоянию между городами

Финал между «Эдмонтоном» и «Флоридой» стал рекордным по расстоянию между городами
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В канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил шестой матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Ойлерз» выиграли серию 4-2 и вышли в финал Кубка Стэнли.

В финальной серии сыграют «Эдмонтон» и «Флорида». Расстояние между Санрайзом и Эдмонтоном 4089 км, что является рекордным в истории НХЛ для участников финала Кубка Стэнли. Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

«Эдмонтон» пробился в решающую серию плей-офф второй раз в XXI веке и впервые за 18 лет. Последний раз «Ойлерз» принимали участие в решающей серии плей-офф в 2006 году с «Каролиной» (3-4).

НХЛ - плей-офф . Кубок Стэнли. 1-й матч
09 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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