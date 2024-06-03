Коннор Макдэвид оценил свой первый в карьере выход в финал Кубка Стэнли

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу в шестом матче серии с «Далласом» (2:1) и оценил свой первых выход в финал Кубка Стэнли. В шестом матче «Старз» перебросали «Ойлерз» со счётом 35:10.

«Мы закрывали серию. Это не всегда выглядит красиво, но мы это сделали, и это всё, что действительно имеет значение. Я думаю, что мы дали сопернику пару шансов, которых не должны были давать, парни жертвовали своим телом блокируя броски, Стюарт делал своевременные сейвы. Мы сделали это, и это всё, что действительно имеет значение. Мы уже забыли эту игру.

Безусловно, на пути к финалу в моей карьере было много проблем роста, много уроков, и, очевидно, сейчас приятно находиться в таком положении. Это всегда было частью плана, и мне приятно быть здесь сегодня», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года. Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.