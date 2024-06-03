«Потрясающе, у меня нет слов». Ноблох о выходе в финал Кубка Стэнли в первом сезоне в НХЛ

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Стэнли. Специалист возглавил «Ойлерз» 12 ноября после увольнения Джея Вудкрофта. Это первый сезон в карьере Ноблоха на посту главного тренера клуба НХЛ.

«У меня нет слов. Это замечательно, удивительно. В начале этого сезона я надеялся вывести свою команду Американской хоккейной лиги в плей-офф, и не думал, что произойдёт дальше. Потрясающе принять участие в финале Кубка Стэнли. Это превосходно. Но мы ещё не всё сказали, мы хотим выиграть ещё четыре матча. Но сейчас я чувствую себя потрясающе», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.