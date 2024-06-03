«Мы пережили много болезненных лет». Драйзайтль о выходе «Эдмонтона» в финал Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оценил победу в шестом матче серии с «Далласом» (2:1) и выход в свой первый в карьере финал Кубка Стэнли. Немецкий форвард выступает за «Ойлерз» с 2014 года.

«Это значит многое. Нам пришлось пережить много болезненных лет и многому научиться на этом пути. Здорово отпраздновать выход в финал на домашней площадке для этих болельщиков и для нас самих. Это, конечно, прекрасное чувство. При этом у нас сейчас большие мечты и цели», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

«Эдмонтон» пробился в решающую серию плей-офф второй раз в XXI веке и впервые за 18 лет. Последний раз «Ойлерз» принимали участие в решающей серии плей-офф в 2006 году с «Каролиной» (3-4).