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Нападающий «Эдмонтона» рассказал, что помогло команде выйти в финал Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтона» рассказал, что помогло команде выйти в финал Кубка Стэнли
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Нападающий «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс оценил свой первый в карьере выход в финал Кубка Стэнли. Форвард был выбран «Ойлерз» под первым номером на драфте 2011 года и дольше всех игроков в текущей команде ждал выхода в финальную серию. Ньюджент-Хопкинс не попал в плей-офф в свои первые пять сезонов в карьере НХЛ.

«Мы всё время говорим об этом, всегда будут невзгоды, и всё зависит от того, как вы на это реагируете. Было бы легко плюнуть на всё это после того, как мы сменили главного тренера и разочаровались в том, что всё идёт не так, и в этот момент проще всего было бы сдаться, но ничего этого не произошло. Я думаю, это показывает характер этой команды, и мы можем извлечь из этого пользу», — цитирует Ньюджент-Хопкинса пресс-служба клуба.

Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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