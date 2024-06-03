«Опустошение». Главный тренер «Далласа» поделился эмоциями от вылета из плей-офф НХЛ

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур остался крайне разочарован поражением в шестом матче серии с «Эдмонтоном» (1:2) и вылетом из плей-офф НХЛ.

«Я думаю, что в пятой игре серии у нас был небольшой перерыв, и они выиграли матч, сегодня как будто соперник взял выходной, но они всё же нашли способ победить. В этом разница. Я не знаю, что сказать. Трудно переварить это поражение.

Просто опустошение — единственное слово, которое я чувствую, когда проигрываешь такой матч. Горжусь нашей командой, нашей борьбой и битвой. Мы просто опустошены, ребята оставили всё на площадке. Мы должны были перевести серию в седьмую игру. Надо отдать должное «Эдмонтону» за то, что их игра в большинстве, особенно в двух последних играх, была хорошей. Игра их вратаря была хороша», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

«Даллас» второй сезон подряд потерпел поражение в финале Западной конференции НХЛ. В прошлом году техасцы на той же стадии турнира проиграли «Вегас Голден Найтс» (2-4), который впоследствии стал чемпионом НХЛ, в решающей серии обыграв «Флориду Пантерз».