Сегин: «Даллас» упустил отличную возможность выйти в финал Кубка Стэнли

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин поделился эмоциями от вылета из Кубка Стэнли. «Старз» проиграли в шестом матче серии с «Эдмонтоном» (1:2) и завершили сезон.

«В этой серии не было ни одного момента, пока не прозвучала финальная сирена, когда я думал, что мы не выиграем или не заслуживаем победы. Вот что такое хоккей в плей-офф. Мы упустили отличную возможность выйти в финал Кубка Стэнли. Сейчас много эмоций, много разочарований, но, чёрт возьми, да, я также получил массу удовольствия. Мы были в восторге от этих важных моментов, когда ребята работали над собой, проходили через взлёты и падения. Мне нравится это, так что это было потрясающе», — цитирует Сегина пресс-служба клуба.

«Даллас» второй сезон подряд потерпел поражение в финале Западной конференции НХЛ. В прошлом году техасцы на той же стадии турнира проиграли «Вегас Голден Найтс» (2-4), который впоследствии стал чемпионом НХЛ, в решающей серии обыграв «Флориду Пантерз».